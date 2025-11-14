Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.0°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Tour delictual en La Florida: Encapuchados realizaron tres encerronas

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Al menos tres delincuentes robaron los vehículos de dos parejas, estacionados afuera de una sanguchería.

Intentaron sustraer un tercer auto más tarde, pero el conductor logró escapar de ellos, aunque terminó volcando.

Tour delictual en La Florida: Encapuchados realizaron tres encerronas
 ATON (archivo)

La PDI no descarta que la misma banda cometiera otros delitos en esa comuna durante las últimas horas.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de la PDI está en busca de un grupo de delincuentes que realizó un tour delictual la noche del jueves, en la comuna de La Florida.

Según los primeros antecedentes, la banda inicialmente asaltó a dos parejas afuera de una sanguchería en Avenida La Florida, quitándoles sus vehículos y sus teléfonos celulares, así como otras pertenencias.

Las primeras dos víctimas fueron "abordadas por un vehículo, desde el cual descienden a lo menos tres sujetos encapuchados, premunidos con armas de fuego, los cuales intimidan a las víctimas para sustraer sus especies", indicó el subcomisario Ricardo Rojo, de la Brigada de Robos Sur Oriente.

"Posterior a esto, los sujetos huyen, volviendo nuevamente al cabo de unos minutos, para sustraer otro vehículo que se encontraba en el lugar y volver a huir del sitio del suceso", explicó.

Durante este segundo escape, se trasladaron hasta Vista Hermosa, donde intentaron robar otro auto, pero "al intentar sustraerlo, la víctima se da cuenta de que vienen estos sujetos y huye del lugar".

Si bien evitó el asalto, el conductor finalmente "choca con un poste, provocando que el vehículo se volcara".

No se descarta que la misma banda tratase de robar un tercer auto en Avenida Colombia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada