Tour delictual en La Florida: Encapuchados realizaron tres encerronas

Personal de la PDI está en busca de un grupo de delincuentes que realizó un tour delictual la noche del jueves, en la comuna de La Florida.

Según los primeros antecedentes, la banda inicialmente asaltó a dos parejas afuera de una sanguchería en Avenida La Florida, quitándoles sus vehículos y sus teléfonos celulares, así como otras pertenencias.

Las primeras dos víctimas fueron "abordadas por un vehículo, desde el cual descienden a lo menos tres sujetos encapuchados, premunidos con armas de fuego, los cuales intimidan a las víctimas para sustraer sus especies", indicó el subcomisario Ricardo Rojo, de la Brigada de Robos Sur Oriente.

"Posterior a esto, los sujetos huyen, volviendo nuevamente al cabo de unos minutos, para sustraer otro vehículo que se encontraba en el lugar y volver a huir del sitio del suceso", explicó.

Durante este segundo escape, se trasladaron hasta Vista Hermosa, donde intentaron robar otro auto, pero "al intentar sustraerlo, la víctima se da cuenta de que vienen estos sujetos y huye del lugar".

Si bien evitó el asalto, el conductor finalmente "choca con un poste, provocando que el vehículo se volcara".

No se descarta que la misma banda tratase de robar un tercer auto en Avenida Colombia.