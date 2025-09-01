Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Empresaria china sufrió el robo de 200 millones de pesos en efectivo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Delito ocurrió en un edificio en el centro de Santiago.

Empresaria china sufrió el robo de 200 millones de pesos en efectivo
Una empresaria de nacionalidad china sufrió este lunes el robo de 200 millones de pesos en efectivo en la comuna de Santiago.

El delito ocurrió en el estacionamiento de un edificio de calle Zenteno, cuando la víctima salía al banco a depositar el dinero.

De acuerdo con la versión policial hubo al menos cuatro delincuentes involucrados en el asalto. Así lo explicó el inspector Felipe Garrido de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana.

"El dinero es propiedad de la empresa que ella administra. Al buscar su auto fue abordada por dos sujetos que estaban en el piso -3, quienes la intimidaron con armas de fuego. Luego fueron con su botín al piso -2, donde los esperaban dos sujetos en motocicletas con quienes huyeron en dirección desconocida", expuso el detective.

