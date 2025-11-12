Funcionario PDI frustró robo en la Alameda: Disparó al delincuente

Un funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio para repeler un asalto durante la madrugada de este miércoles en la intersección de Alameda con Portugal, en el centro de Santiago.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas, cuando el detective fue intimidado con un arma blanca, momento en que percutó un disparo en la zona del tórax del delincuente.

El comisario Mauricio Camousseight detalló que "un funcionario de la Policía de Investigaciones, mientras se encontraba en un paradero de la locomoción colectiva esperando un bus para dirigirse a su domicilio particular, fue intimidado por un individuo, quien portando un arma cortopunzante exigió sus pertenencias personales".

"El detective, al ver su integridad física en peligro, se identificó a viva voz como funcionario de la PDI y extrajo su arma de servicio, efectuando un disparo con la finalidad de repeler el ataque. Cabe mencionar que el sujeto fue herido, quien por sus propios medios, y asistido por personal municipal, llegó hasta la Posta Central, donde en este momento se encuentra internado", agregó.

El delincuente sufrió heridas de carácter grave y se encuentra en riesgo vital.