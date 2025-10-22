Violento "turbazo" en El Bosque: Nueve delincuentes intimidaron a madre e hija

Un violento "turbazo" en una casa particular se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de El Bosque, específicamente en la intersección de Francisco de Camargo con Mallorca.

Un grupo de nueve delincuentes rompió la reja perimetral, accedió al inmueble y procedió a intimidar con armas de fuego a una mujer y a su hija de 13 años que se encontraban al interior.

El teniente Jorge Espinoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, detalló que la víctima escuchó "un gran ruido" en el primer nivel y, al asomarse a una ventana del segundo piso, fue apuntada directamente con un arma de fuego por uno de los sujetos desde la vía pública, lo que la obligó a refugiarse.

Los delincuentes lograron reducir a las víctimas y se dedicaron a sustraer diversos objetos de valor. Entre las especies robadas se contabilizan joyas y una suma cercana a un millón de pesos en dinero en efectivo. La banda cargó todo el botín en un vehículo de alta gama, un Mercedes Benz propiedad de la mujer, en el que se dieron a la fuga del lugar.

Antes de huir, los sujetos realizaron disparos al aire en al menos dos ocasiones, como una muestra de amedrentamiento.

El vehículo robado fue posteriormente encontrado abandonado en la comuna de La Pintana, pero lamentablemente los objetos de valor sustraídos de la casa no fueron recuperados.

La investigación de este violento asalto se encuentra en desarrollo, con Carabineros trabajando para identificar y capturar a los delincuentes que participaron en la encerrona domiciliaria.