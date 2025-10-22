Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.6°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Violento "turbazo" en El Bosque: Nueve delincuentes intimidaron a madre e hija

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La banda logró reducir a las víctimas y sustraer joyas y cerca de un millón de pesos en efectivo.

Se dieron a la fuga en un vehículo de alta gama, el cual fue encontrado abandonado en La Pintana sin el botín.

Violento
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un violento "turbazo" en una casa particular se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de El Bosque, específicamente en la intersección de Francisco de Camargo con Mallorca.

Un grupo de nueve delincuentes rompió la reja perimetral, accedió al inmueble y procedió a intimidar con armas de fuego a una mujer y a su hija de 13 años que se encontraban al interior.

El teniente Jorge Espinoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, detalló que la víctima escuchó "un gran ruido" en el primer nivel y, al asomarse a una ventana del segundo piso, fue apuntada directamente con un arma de fuego por uno de los sujetos desde la vía pública, lo que la obligó a refugiarse.

Los delincuentes lograron reducir a las víctimas y se dedicaron a sustraer diversos objetos de valor. Entre las especies robadas se contabilizan joyas y una suma cercana a un millón de pesos en dinero en efectivo. La banda cargó todo el botín en un vehículo de alta gama, un Mercedes Benz propiedad de la mujer, en el que se dieron a la fuga del lugar.

Antes de huir, los sujetos realizaron disparos al aire en al menos dos ocasiones, como una muestra de amedrentamiento.

El vehículo robado fue posteriormente encontrado abandonado en la comuna de La Pintana, pero lamentablemente los objetos de valor sustraídos de la casa no fueron recuperados.

La investigación de este violento asalto se encuentra en desarrollo, con Carabineros trabajando para identificar y capturar a los delincuentes que participaron en la encerrona domiciliaria. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada