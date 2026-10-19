A 7 años del 18-O, Solari dice que "la idea de que el país va por mal camino nunca ha sido tan alta como ahora"

A siete años del estallido social, el presidente del directorio del Instituto Igualdad y exministro del Trabajo, Ricardo Solari (PS), manifestó en Cooperativa que -de acuerdo a las últimas encuestas- la imagen futuro del país está en su peor momento.

En El Primer Café, Solari dijo que "en Cadem, la cifra de imagen del futuro es la peor de la encuesta, es decir, la idea de que el país va por mal camino nunca ha sido tan alta como ahora. Entonces podemos vivir en una especie de realismo mágico, de suponer que ciertos discursos (...) en vez de ir resolviendo problemas los han ido profundizando y agudizando".

"Uno de los factores del estallido, que no debería olvidarse, fue también la falta de empatía de algunas autoridades de ese gobierno respecto a sentimientos populares, un ministro que consideraba que no era negativo las madrugadas esperando en el Cesfam, porque era un modo de socializar, u otro ministro, que era una persona bien importante, inteligente, que manda a comprar flores a los ciudadanos. Menciono la empatía institucional, porque creo que en el momento actual es un faltante mayúsculo en la acción gubernamental", insistió.

Por su parte, el director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo que "es una fecha que no deja frío a nadie, todo el mundo de alguna manera recuerda esos momentos complejos de octubre. En lo personal estuve en una posición en La Moneda, que me tocó vivir con mucho detalle no solo lo que pasó ese día, sino que los meses siguientes. Es muy interesante la respuesta que da la gente en términos de pensar que todavía esa agenda está pendiente".

"El sistema político tiene que reflexionar, y yo lo digo a propósito de las discusiones que tenemos hoy día. Se está discutiendo la Ley de Presupuesto, una agenda de seguridad, los programas de gobierno en materia de reactivación de empleo a corto plazo y todo eso apunta a responder a las expectativas de esa mayoría, entonces el debate debe centrarse más en aquellos elementos que ayuden a resolver los problemas, más que los que ponen en el centro las diferencias oficialismo-oposición", aseveró.

El presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, planteó que "para ser sincero, todavía no sabemos bien cómo interpretar ese momento de la historia política reciente. Por una parte, algunos reivindican esto como un despertar, más bien de una lógica refundacional, y otros solo lo reducen a una lógica de violencia o como se le llama estallido delictual, y yo creo que ambas lecturas son completamente insuficientes".

"Por alguna razón que no hemos logrado comprender en su totalidad, ese malestar que hubo el 2019 subyace también hoy día en la ciudadanía y respecto de cómo evalúa a los líderes políticos, ya sea antes de izquierda y hoy día de derecha, pero hay una mala evaluación respecto de cómo se está comportando el país", lamentó.

Finalmente, desde Ideas Republicanas, su presidente, Álvaro Pezoa, aseguró que "es curioso, no se ha hecho una lectura cabal, suficientemente profunda, de qué es lo que ocurrió. Obviamente no es un problema simple, tiene múltiples variables. Mientras no sepamos exactamente qué ocurrió o tengamos una mejor interpretación de lo que ocurrió, difícilmente vamos a poder dar las soluciones".

"Con las deficiencias que se pueda tener y con las mejoras que se podrían hacer, no digo que todo sea perfecto, creo que por lo menos el gobierno actual está tratando de mover algunos ejes centrales para movilizar nuevamente el dinamismo del país, concretamente el dinamismo económico", valoró.