Desbordes descartó presiones del Ejecutivo para rechazar nueva Constitución

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, descartó que existan presiones por parte del Ejecutivo para rechazar una nueva Constitución.

Actualmente el partido se encuentra dividido, ya que un grupo de senadores, liderados por Andrés Allamand, anunció su rechazo a la iniciativa, ante lo que un amplio grupo de dirigentes manifestó su apoyo a la nueva Carta Magna.

El diputado comentó que "el Presidente (Piñera) conoce Renovación, si él fue presidente del partido y está de acuerdo conmigo en que es parte de la naturaleza de Renovación. Es un partido diverso, el Presidente Piñera no se ha involucrado y bueno, hay algunos ministros que se han manifestado en el Congreso y yo preferiría que no lo hicieran".

"Yo no he recibido presiones y al Presidente de la República y el ministro del Interior jamás lo he escuchado presionar (...) más que la prescindencia, es tener ojo con las palabras", dijo en relación a los cuestionamientos expresados por el ministro de la Segpres, Felipe Ward.

Esta situación fue valorada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien aseveró que "hemos visto también que se van sumando más parlamentarios (al rechazo), para seguir creciendo y ojalá el día de mañana a una instancia mayor que nos pueda coordinar y sumar fuerzas. Estamos conversando, hemos ido en distintas materias y tenemos muy buena coordinación con ellos".

"Es un escenario que a medida que pasen los días se va a ir consolidando con más organización", destacó.

Oposición se articula

Mientras tanto, en la oposición los partidos empiezan a organizar sus campañas para apoyar la elaboración del documento, como destacó el timonel radical, Carlos Maldonado.

"Tenemos claro, que aunque las encuestas muestren un abrumador apoyo a una nueva Constitución, tenemos que hacer una campaña para explicar a la gente cuales son las bondades de una Constitución gestada en democracia y también para contrarestar la campaña del terror de la derecha, que se manifiesta asociando la posibilidad de una nueva Constitución a desorden, a inestabilidad", recalcó.

Maldonado sostuvo que "si alguien cree que ganando la opción rechazo se pacificaría el país, esa persona está viviendo en otro planeta".

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), se refirió al rechazo del proyecto que consagra el agua como bien de uso público en la Constitución, recalcando que "cuando llegamos a este acuerdo, siempre pensamos que quienes concurrían a él lo hacían de buena fe y también con libertad, pero parece que no había tanta libertad en ese momento".

"Lo de ayer es un ejemplo magistral. Creo que en esta Constitución, que parece que tiene que ser la única del mundo, donde 12 se impone sobre 24, es decir, no fueron suficientes para restablecer el agua como dominio público, de todos los chilenos", dijo.

"Entonces, eso muestra porqué hay quienes, como el senador Allamand hoy día asumen una verdadera guardia pretoriana de la Constitución del dictador", recalcó el senador.