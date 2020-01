Ocho senadores de RN anunciaron rechazo a una nueva Constitución

Ocho senadores de Renovación Nacional anunciaron que votarán en rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito que se realizará en abril próximo.

Se trata de los senadores Andrés Allamand, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.

En este escenario, sólo el senador Manuel José Ossandón votaría a favor por una nueva Constitución, como ya lo ha dicho públicamente.

Mediante una declaración, los parlamentarios citados anteriormente sostuvieron que concurrieron a la firma del "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución" del pasado 15 de noviembre "de buena fe", como un aporte a la paz y a la seguridad del país y para dar "una respuesta concreta a inquietudes planteadas por muchos ciudadanos".

No obstante, plantearon que "el camino que pensábamos estar trazando se ha desdibujado casi por completo", con "violencia, inseguridad y poco respeto por las personas e instituciones del país, que se ha mantenido en muchos lugares".

"Los firmantes de esta declaración, todos Senadores de Renovación Nacional, hemos llegado a la convicción de que la mejor manera de que Chile y los chilenos vuelvan a recuperar el respeto, la paz y la confianza en nuestro futuro, es rechazar la idea de una constitución que parta de una hoja en blanco. Eso sería un error: nos sometería por largo tiempo a una inestabilidad y confrontación que no queremos para Chile", señalan los legisladores.

"Nuestro llamado y nuestra propuesta es optar por 'Rechazo' en el plebiscito de abril próximo, para luego avanzar en los perfeccionamientos constitucionales que Chile requiere, bajo los mecanismos que hoy existen para ello. Las propuestas están y no hay ninguna restricción para discutir otras más", concluyeron.

RN pide participar en las franjas del "Apruebo" y del "Rechazo"

Considerando la anterior declaración de casi todos los senadores de RN, donde queda de manifiesto la división al interior de la colectividad sobre la Nueva Constitución, diputados del partido pidieron que se aclare la representación que tendrán los agrupaciones políticas en la franja televisiva que comenzará el 27 de marzo, casi un mes antes del plebiscito que se realizará el 26 de abril.

Ante ello, y considerando la situación interna de su partido, el timonel Mario Desbordes solicitó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que se le permita a RN participar tanto en la franja por el "Apruebo" como por el "Rechazo".

El diputado envió una carta al Consejo, de una página y media de extensión, donde apunta que la reforma constitucional que habilitó el plebiscito "no estableció ninguna prohibición en términos de que un partido político pueda, con cargo a su tiempo de franja televisiva, presentar material dividido para ser exhibido en ambas opciones o por una de ellas", según Radio Pauta.

Asimismo, RN sostiene que en caso de que el CNTV "obligue" a un partido que no optó por una de las preferencias plebiscitadas, a exhibir su franja en uno de los dos bloques, "se produciría un tremendo contrasentido", pues el Consejo, hoy encabezado por Catalina Parot -ex ministra de Piñera- no tiene facultades para regular contenidos, sino solo los requisitos técnicos.

La posición institucional de Renovación Nacional de cara al plebiscito de abril es darle libertad de acción a sus militantes.