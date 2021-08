Otros dos constituyentes renunciaron a La Lista del Pueblo

Los constituyentes Camila Zárate y Helmuth Martínez, de los Distritos 17 y 23, respectivamente, renunciaron a La Lista del Pueblo, en medio de conflictos internos que enfrenta la agrupación.

Zárate dijo a Ex-Ante: "Yo ya no participo en la lista, por lo tanto no me hago parte de las definiciones", mientras que Martínez emitió una declaración en la que sostuvo "no formar parte del conglomerado Lista del Pueblo, ya que mi trabajo siempre ha sido y será directo con la gente".

Anteriormente, otras dos constituyentes ya habían tomado distancia de la colectividad: Loreto Vidal (Distrito 20) y Elisa Giustinianovich (Distrito 28- Independiente por la Coordinadora Social de Magallanes), mientras que Natalia Henríquez (Distrito 9) señaló que "desde la fecha de su decisión de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial yo me marginé de la participación" de La Lista del Pueblo.

Asimismo, Giovanna Grandón -conocida como Tía Pikachu- (Distrito 12) indicó en La Segunda que decidió "hacer un 'parelé' con la Lista del Pueblo" y desligarse de la organización para abocarse a su labor en el órgano constituyente: "No es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones", aclaró.

Una de las problemáticas es la designación de un candidato presidencial de la colectividad, que en primera instancia había sido electo en una asamblea el ex sindicalista Cristián Cuevas, sin embargo, hubo críticas a su elección y se desmarcaron de él. En esta misma línea, se designaron otros tres precandidatos.

Ellos son Diego Ancalao (profesor y director de la Fundación Instituto para el Desarrollo y Liderazgo Indígena), Soledad Mella (recicladora y dirigente social de Lo Hermida) e Ingrid Conejeros (ex vocera de la machi Francisca Linconao), quienes para resultar electos como candidatos definitivos deberán contar con una mayor cantidad de patrocinios que el resto en el Servicio Electoral (Servel).

Por su parte, Cuevas lanzó de todas formas su candidatura presidencial.