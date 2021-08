Pese a diferencias en la Lista del Pueblo, Cristián Cuevas lanzó su campaña presidencial

El ex sindicalista Cristián Cuevas lanzó este miércoles de forma oficial su candidatura presidencial, pese a las diferencias internas que existen en la Lista del Pueblo -bloque al que representa- y que han generado dudas en su elección.

Aunque Cuevas salió electo en una asamblea de la agrupación, ayer varios miembros del conglomerado se opusieron a esta designación y solicitaron no respaldar a candidatos que no hayan pasado por una consulta ciudadana.

Ante esto, el ahora abanderado afirmó que "lo que resolvió ayer la Lista del Pueblo, la verdad es que yo no me puedo hacer cargo de aquello. Yo lo que estoy haciéndome cargo es de la invitación que me hicieron y que me proclamaron en tres iniciativas internas soberanas que ellos tienen".

"Ahora, si las reglas del juego las cambiaron ayer, la verdad es que yo no me hago cargo de eso. No podría mentirle ni al país ni tampoco a quienes me invitaron, por tanto, los que me invitaron sabían quién era Cristian Cuevas", afirmó el ex líder sindical, quien dio inicio a su candidatura en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

Por otra parte, indicó que el enemigo presidencial más importante para estas presidenciales es la derecha, aunque también criticó a Gabriel Boric, abanderado de Apruebo Dignidad, asegurando que representa la "elitización de la política".

Boric espera debates sin "descalificaciones personales"

Sobre estas declaraciones de la carta presidencial de la Lista del Pueblo, Boric afirmó que espera debates sin "descalificaciones personales" entre los abanderados que buscan cambiar el actual modelo de desarrollo en el país.

"Espero que en segunda vuelta, si es que el pueblo nos honra con estar en esa instancia, podamos concitar el apoyo de todas las fuerzas que quieren una transformación y superación del actual modelo de desarrollo chileno", acotó el candidato frenteamplista.

En esta línea, puntualizó que "mi postura y la postura de quienes estamos aquí presentes, es no entrar en polémicas que dividen a la fuerza de transformación, y espero que -insisto- podamos debatir de ideas y proyectos con altura de miras y no descalificaciones personales".

Este miércoles Boric presentó -junto a otros parlamentarios- la bancada de Apruebo Dignidad, con la que dijeron van a empujar el avance de una serie de proyectos, entre ellos la jornada laboral de 40 horas o el impuesto a los súper ricos.

Unidad Constituyente prepara su elección

Por su parte, el bloque Unidad Constituyente trabaja en preparar sus primarias convencionales del 21 de agosto, en la que se eligirá el candidato presidencial de la centroizquierda.

Según los organizadores, se esperan tener 650 locales de votación habilitados en este proceso. Es por esto que buscan oficinas municipales, establecimientos educaciones y de forma muy excepcional sedes de los mismos partidos.

Sobre este proceso, la abanderada socialista, Paula Narváez, indicó que "sé que es difícil probablemente conseguir grandes números de participación electoral ese día, dadas las circunstancias que enfrenta una consulta de estas características, pero sigo pensando que es la mejor opción".

En tanto, Marcelo Mena, coordinador del comando de la precandidata Yasna Provoste (DC), puntualizó que "no estamos cantando victoria, estamos trabajando un programa de gobierno que esperamos sacar en un corto plazo y por tanto, que haya mayor convocatoria".

"No tenemos un cálculo, ni un triunfalismo, lo que nos interesa a nosotros es que se encante a los chilenos para votar por Yasna Provoste", cerró Mena.