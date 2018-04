Continúa incertidumbre sobre candidatura de Huenchumilla a presidencia DC

En el marco del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, un grupo de militantes continúa con las gestiones para que el ex intendente de La Araucanía Francisco Huenchumilla sea candidato a la presidencia del partido, como alternativa a la opción del ex diputado Fuad Chahín.

El diputado Víctor Torres comentó que aún se desconoce si Huenchumilla participará del proceso fijado para el 27 de mayo, ya que "el senador Huenchumilla lo que nos ha planteado es que está disponible a eventualmente ser candidato si es que se cumplen determinadas condiciones. Nos ha dicho que podamos construir ello y en eso estamos".

"En la medida en que se puedan cumplir esas condiciones vamos a tener a Francisco Huenchumilla como candidato a la presidencia del partido, sino no, ha sido súper claro en los medios y así lo seguimos transmitiendo", precisó.

Al ser consultado sobre una posible respuesta negativa del ex intendente, Torres aseveró que "no es un tema que nosotros hayamos evaluado o resuelto. Esperemos que no ocurra, y que de ocurrir tendremos que evaluarlo en ese instante".

Los interesados tienen hasta la medianoche de este viernes para presentar las listas con los candidatos a la presidencia del partido.

Otro tema que ha marcado el encuentro ha sido la renuncia al partido de la ex ministra Soledad Alvear y la ausencia de su esposo, Gutenberg Martínez, quien aún no se ha pronunciado sobre su futuro en la colectividad.