Diputados aprobaron el voto obligatorio: Ahora debe pronunciarse el Senado

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 105 votos a favor, 33 votos en contra y nueve abstenciones, la reforma constitucional que restablece el voto obligatorio en las elecciones populares en Chile, iniciativa originada en dos mociones parlamentarias.

La propuesta ya había sido aprobada, en general, el pasado 26 de mayo, ocasión en que fue objeto de indicaciones que obligaron a una nueva revisión por parte de la Comisión de Gobierno Interior. Dicha instancia optó por rechazar o declarar inadmisibles las diversas enmiendas propuestas al articulado, manteniendo, por tanto, el mismo texto previo que hoy la Sala ratificó.

En concreto, el proyecto modifica el artículo 15 de la Constitución, que define la forma en que se realizarán las votaciones populares. Actualmente, la norma expresa que el sufragio será "personal, igualitario, secreto y voluntario". Con la presente reforma, se cambia el término "voluntario" por "obligatorio".

✅ APROBADO | Cámara aprueba proyecto de reforma constitucional para restituir el #VotoObligatorio en las elecciones populares.



Pasa al @Senado_Chile



De aprobarse en el Senado, la reforma regirá una vez que se modifique la ley orgánica constitucional respectiva. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 15, 2021

EXCEPCIONES

El proyecto, además, determinaba algunas excepciones a la norma que no fueron aprobadas, salvo la atingente a los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero.

Asimismo, indica que el sufragio en elecciones primarias convocadas en virtud de la ley orgánica constitucional que las regule será siempre de carácter voluntario, y determina que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio.

Por último, agrega un nuevo artículo transitorio que especifica que la citada obligatoriedad del voto regirá al momento de modificarse la ley orgánica constitucional respectiva.

Esto implica que la nueva norma sólo podrá implementarse una vez que se efectúen los ajustes necesarios en las Leyes Orgánicas Constitucionales atingentes a este tema, como pueden ser la de Votaciones Populares y Escrutinios y de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, de modo de regular, por ejemplo, cómo es que este mecanismo se usará, cuáles serán las sanciones aplicables para las y los infractores, cómo funcionará el sistema de inscripción y qué incentivos se podrán generar, entre otras varias materias que pueden ser ahí abordadas.

DEBATE Y VOTACIONES

En el debate parlamentario hubo una mayoría clara a favor de la reforma constitucional, que expresó la necesidad de aumentar la alicaída participación ciudadana en los procesos eleccionarios y dar un sustento de mayor legitimidad a las autoridades que se elijan en el país.

Varios de los exponentes destacaron cifras de los últimos procesos, poniendo un especial foco en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, en donde el promedio de asistencia a votar fue menos del 20 por ciento, con regiones que incluso eligieron a sus representantes con poco más del 12 por ciento del electorado habilitado para votar.

Igualmente, las y los diputados plantearon la necesidad de avanzar en medidas complementarias como, por ejemplo, transporte gratuito y garantía de voto cercano al lugar de residencia.

Además, fue parte de las observaciones una crítica a las exclusiones que se presentaban en el texto, las cuales se estimaron como discriminatorias y se llamaron a eliminarlas y considerar, más adelante, en la ley orgánica, algunas fórmulas que permitan eliminar las sanciones para estar personas, atendiendo situaciones especiales.

En las votaciones, en línea con lo planteado en el debate, se solicitó votar por separado tres normas incluidas en el proyecto, relativas a excluir de la obligatoriedad del voto a los mayores de 75 años, a personas con discapacidad y a los extranjeros avecindados en el país con derecho a sufragio. Tras rechazarse dichas disposiciones, fueron eliminadas del texto despachado al Senado.

Posturas divididas de parlamentarios

En tanto, durante el debate en esta jornada, la diputada Andrea Parra del PPD valoró la opción de que se regrese al voto obligatorio y que no se tenga miedo a "revertir una de las peores decisiones de la política de la última década".

"Ocho de cada diez decidieron restarse de la segunda vuelta de gobernadores, mientras que en Vitacura votó un 52 por ciento del padrón, en Melipilla lo hizo el 15 por ciento", dio como ejemplo la parlamentaria, quien también afirmó que "confío en que estaremos a la altura y votaremos a favor de este proyecto".

En contra de esta postura estuvo su par RN Miguel Mellado, quien cuestionó revertir la forma de votar actual y aseguró que "no hay que mentirle a la gente", dado que -detalló- tiene que "salir una ley orgánica constitucional respectiva para que sea operativa, voy a rechazar esta ley".

"¿Por qué me van a obligar a ir a votar en segunda vuelta por alguien que yo no conozco, no quiero?, y me van a sancionar más encima si ni siquiera me dan locomoción gratuita para ir", se cuestionó Mellado.

Puntos de debate

Además, se discutió sobre el contenido de este proyecto, como que personas con algún tipo de discapacidad no estén obligadas a votar, y qué sucederá si alguien quiere salirse de esta inscripción.

Sobre esto, el diputado Francisco Undurraga de Evópoli señaló que "la buena intención de liberar a la población con discapacidad, de asumir su responsabilidad del voto obligatorio, no me parece correcto".

"Precisamente lo que nosotros queremos hacer como sociedad es efectivamente incluir a la persona con discapacidad y no excluirlos", acotó.

Por su parte, Natalia Castillo, de Nuevo Trato, afirmó que "le hemos presentado una propuesta alternativa a esto, que es que exista inscripción automática, voto obligatorio, pero también que las personas tengan la posibilidad de vez desinscribirse y manifestar así también su descontento con el sistema político".