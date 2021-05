Diputados aprobaron reforma que busca reponer el voto obligatorio

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este miércoles la reforma constitucional que busca reponer la obligatoriedad del sufragio y así revertir la baja asistencia a las elecciones.

La votación realizada esta tarde obtuvo 107 sufragios a favor, 16 en contra y 23 abstenciones, alcanzando tres quintos que se necesitaban.

Esta refoma, según se detalla, tendrá como excepción a los mayores de 75 años, personas en situación de discapacidad o dependencia, chilenos con residencia en el extranjero, extranjeros avecindados en Chile y para todos en las elecciones primarias.

Con esto, la Cámara baja vuelve a aprobar la idea y regresa a la comisión de Gobierno Interior para la discusión en particular de algunas de las indicaciones presentadas.

Entre estas propuestas están que la inscripción automática sea de los 17 años, consagrar el derecho de salirse del padrón electoral y que la inscripción en el registro electoral sea voluntaria.

Corrijo, fueron 23 abstenciones. Todas de Chilevamos, al igual que todos los votos en contra. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 26, 2021

"La lógica política es del bien común y no de oferta y demanda"

Sobre esta votación, la senadora RN Ximena Ossandón señaló que se aprobó con gran mayoría porque "hay que erradicar lo mercantil de la política".

"Voy a votar como si fuera a comprar un producto, si me gusta lo consumo y si no me gusta, no. Creo que tendríamos que terminar con esa lógica de la política porque no nos hace bien, la lógica política es del bien común y no de oferta y demanda", puntualizó Ossandón.

Por su parte, el parlamentario ecologista Félix González, que votó la vez anterior en contra de este proyecto, aseguró que esta vez apoyó esta iniciativa porque "con muchas personas con las que hemos coincidido y hemos marchado contra las termoeléctricas, para defender los humedales, con la que coincidimos también en que no había que firmar el Acuerdo por la Paz, manifestaron su diferencia".

"Después de mucho debate en distintas plazas y parques, se hizo la votación y fue por voto obligatorio. Yo voy a respetar la palabra empeñada y voy a votar a favor hoy día de reponer el voto", acotó.