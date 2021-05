Fracaso total de la derecha en las elecciones: ¿De quién es la culpa?

Un fin de semana para el olvido, catastrófico, vivió la derecha en la megalección: sus objetivos declarados (y sus proyecciones) implicaban conseguir un tercio de la Convención Constitucional, un resultado municipal similar al de 2016 -manteniendo alcaldías emblemáticas- y tener a Catalina Parot en la segunda vuelta de gobernadores de la Región Metropolitana... Ninguno de esos tres planes se dio.

En constituyentes, el oficialismo (sumado el Partido Republicano) sólo obtuvo 37 de los al menos 52 escaños a los que apostaba; Parot quedó cuarta y el sector perdió no solamente en Maipú, Ñuñoa y Viña del Mar ante el Frente Amplio; también lo hizo en la emblemática Santiago ante el Partido Comunista.

En medio de la debacle, Evelyn Matthei se adelantó al Consejo UDI de esta tarde (que proclamaría a Joaquín Lavín) y se bajó ella misma de la carrera presidencial.

OSSANDÓN: "LAS IDEAS DE DERECHA TRADICIONAL NO FUNCIONAN"

A la hora del análisis, hay varios que culpan a parlamentarios, dirigentes y también al Gobierno por "no actuar de acuerdo a sus principios", mientras otros tienen una mirada diametralmente contraria.

Para el senador RN Manuel José Ossandón, los resultados negativos "no tienen nada que ver con el (retiro del) 10 por ciento ni tampoco hay que echarle toda la culpa al Presidente, (pese a) que claramente la tiene (en parte)".

"Mi sector no ha leído lo que pasó en Chile en los últimos tres años. ¿O ahora me van a decir que tampoco lo vieron venir? Las ideas de la derecha tradicional no funcionan, lo que no nos puede ocurrir es que, como sector, tengamos que sumarnos a un candidato distinto a nuestra coalición", dijo el ex candidato presidencial.

"NO DEFENSA DE CONVICCIONES"

Para el senador UDI Claudio Alvarado, los resultados del domingo muestran que dejar de lado al electorado tradicional puede hacer mucho daño.

"Estamos en un momento político sumamente complejo para nuestro sector, hay que pensar muy fríamente las decisiones a tomar. Considero que la ambigüedad de muchos parlamentarios de nuestro sector en la defensa de las convicciones y los principios ha significado que el electorado no sienta las diferencias", opinó Alvarado.

El parlamentario también afirmó: "No olvidemos que el Parlamento va a ser el órgano al que le corresponde ejecutar e implementar las decisiones de la Asamblea Constituyente y, por lo tanto, para Chile Vamos es muy importante tener a las mejores personas, a los más decididos".

En una línea similar, el candidato presidencial Sebastián Sichel, que participará como independiente en las primarias del oficialismo, analizó: "El error del mundo de centroderecha en esta elección es que no ha sido capaz de defender convicciones propias".

A la vez, "nosotros en la centroderecha y en el mundo de centro no tuvimos la capacidad de abrir las puertas, las ventanas, para que los independientes participaran de mejor manera dentro del mundo de Chile Vamos", aseguró el ex presidente del BancoEstado.

"¿Cuál es el desafío en el corto plazo? Tenemos la primaria presidencial. Espero que esta primaria presidencial la enfrentemos ya no de la captura de los partidos que ven a los independientes con desconfianza, sino que de la apertura general, que haya una autocrítica en los partidos de lo que ha pasado hasta hoy día", afirmó el ex ministro de Desarrollo Social.