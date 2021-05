Matthei se bajó de la carrera presidencial: "Me siento tranquila y satisfecha en Providencia"

La alcaldesa reelecta de Providencia, Evelyn Matthei, se bajó de la carrera presidencial de la derecha y afirmó que seguirá liderando esa comuna capitalina, donde está "tranquila y satisfecha" y espera responder a la confianza de los vecinos.

Mediante una carta enviada al timonel de la UDI, Javier Macaya, Matthei tachó de "malos" los resultados de Chile Vamos en las mega elecciones del fin de semana, por lo que llamó al bloque a escuchar a la gente y realizar "primarias amplias y participativas en todo Chile y para la mayor cantidad de cargos posibles: la ciudadanía exige participación".

"El mal resultado que han tenido en general los políticos más tradicionales y la forma tradicional de hacer política, implica que Chile necesita reconstruirse. Nuestro sector necesita modernizarse con nuevos rostros e incorporar a personas independientes", expuso.

En ese sentido, planteó, "sabiendo la premura del tiempo, es imprescindible adoptar una buena decisión de cara a la próxima primaria, no sólo pensando en el partido, sino también en nuestro sector y en Chile. Creo que es necesario convocar a gente nueva, que traspasen barreras ideológicas, que representen a la clase media. A gente que quiere diálogo, que quiere una nueva forma de hacer política. Necesitamos invitar a jóvenes que sean primeras generaciones universitarias de sus familias, reflejen ese esfuerzo de los chilenos en sus próximos candidatos y donde se sientan representados".

La carta de Matthei a pdte UDI: "el Concejo Municipal de Providencia ya no es mayoritario... arriesgamos que la comuna pase a manos de un equipo distinto al nuestro. Quiero ser consecuente con ellos, responderles como se debe y quedarme en esta hermosa comuna" @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) May 17, 2021

Pero por su parte, aportará "más desde una Municipalidad, que muestre la diferencia entre alcaldes que creemos en la libertad y los que buscan un Estado que decida por los ciudadanos".

"Esa forma de hacer política será mi aporte para reconstruir confianzas, para mostrarles a los chilenos que los hemos escuchado, que hemos tomado nota y que vamos a hacer las cosas con mayor participación, incluyéndolos en el debate y haciéndolos partícipes de nuestra gestión. Una administración ordenada, sin populismos, será la forma de aportar a mi sector y desde Providencia al país", enfatizó.

"En lo personal, tengo la fortuna de haber sido honrada con la confianza de los vecinos de Providencia, quienes han creído que soy la persona correcta para seguir liderando la Municipalidad (...) me siento tranquila y satisfecha, porque este resultado me lo han entregado los vecinos, a pesar de que muchos creyeron en un concejo municipal de oposición y en candidatos a Gobernadores y a Constituyentes que no son de nuestro sector", resaltó.

Pero, puntualizó, "no soy ciega de ver cómo grandes alcaldes y amigos, en comunas vecinas y en otras que siempre nos brindaron su confianza como sector, han depositado su voto en personas y movimientos nuevos", reiterando que, en su caso, "el Concejo Municipal de Providencia ya no es mayoritario y por ello, arriesgamos que la comuna pase a manos de un equipo distinto al nuestro: debido a esto, quiero ser consecuente con ellos, responderles como se debe y quedarme en esta hermosa comuna".

Con todo, destacó que fue "honesta" sobre sus intenciones "de participar en una primaria presidencial -de la que se bajó hoy- y aun así, ellos confiaron en mí y en mi equipo".

"Escuchemos a los chilenos que quieren seguridad, mano firme contra el narcotráfico y la delincuencia, pero también mucho diálogo y participación. Apoyaré decididamente ese camino desde la comuna de Providencia. También apoyaré a jóvenes, a independientes y a nuevas personas que quieran tomar ese rumbo y que sean la voz de cambio para nuestro sector", subrayó.

Los invito a leer la siguiente carta que envié al Presidente de la UDI. pic.twitter.com/qumKKCjKMm — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 17, 2021

De todos modos, antes de la mega elección del fin de semana Matthei ya había esbozado que no seguiría en la carrera presidencial, acusando que en la UDI ya se había "impuesto la visión de que irá sólo Joaquín Lavín" a la eventual primaria de Chile Vamos, pese a que la idea de la alcaldesa es que fueran ambos a esa contienda con los demás presidenciables de la coalición oficialista.

El plazo para inscribir primarias presidenciales vence este jueves 20 de mayo.