Desbordes acusa recibo de la "derrota" de la derecha y llamó a replantear Chile Vamos

El precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, acusó recibo de la "derrota" sufrida por la derecha en las mega elecciones de este fin de semana y llamó a Chile Vamos a replantearse "qué coalición" se quiere construir, sobre todo con miras a la carrera presidencial que se iniciará.

Reaccionando a los resultados preliminares, reconoció que "es una derrota", tras la cual "tenemos que mirar hacia adelante, analizando lo que pasó hoy con absoluta frialdad y tomar una decisión de fondo, RN primero, Chile Vamos después, (sobre) qué coalición queremos construir, cómo nos vamos a parar de cara a la presidencial y qué vamos a hacer en este último medio tiempo que nos queda por delante si es que queremos ser realmente comeptitivos en la próxima elección presidencial".

A su juicio, no le cabe "duda" que hubo "situaciones reciente que causaron un daño importante" al sector, "discusiones estériles" como el tercer retiro de ahorros previsionales, pese a que "los precandidatos presidenciales en todos los tonos pedimos al Gobierno que no se fuera al Tribunal Constitucional".

Asimismo, Desbordes puntualizó que estima que "mucha gente se quedó en la casa porque no se sintió motivada a votar por nosotros (...) probablemente la abstención nos golpea fundalmente a nosotros".

En ese marco, emplazó la necesidad de "un cambio de timón" en La Moneda y que se "escuche a la ciudadanía", porque de lo contrario "vamos derecho a entregarle el Gobierno ni siquiera a la ex Concertación, que hoy está en una situación más compleja que nosotros, sino que a alguno de los grupos dispersos (que se alzaron con votaciones importantes en estos comicios), como Revolución Democrática".

"Así funciona la democracia y hay que tener humildad para comprender qué es", enfatizó.

Con miras a la Convención Constitucional, donde se prevé que la derecha no logrará el tercio que aspiraba, Desbordes cree que igualmente "va a haber más de un 50% de constituyentes que siento son de sectores moderados o razonables y que van a dialogar, eso me tiene al menos con la expectativa de que la Constitución esté construida por gente razonable: veo independientes, candidatos de Chile Vamos, de la ex ConcertacIón, que suman una cantidad suficiente para plantar y producir acuerdos que logren un buen texto".