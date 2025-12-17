La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, valoró que el Mandatario electo, José Antonio Kast, tenga la intención de reponer el cargo de primera dama, que fue descartado por el actual Jefe de Gobierno, Gabriel Boric.

La dirigenta afirmó que "fue un error eliminarlo, fue un gustito" y añadió que "se pueden hacer cosas muy importantes a través de ello, como hicieron Luisa Durán, Marta Larraechea, Cecilia Morel. Se puede avanzar en cosas que le dan carácter al Gobierno".

