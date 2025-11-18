Síguenos:
País | Política

En marcha consulta ciudadana para "fortalecer las organizaciones sociales"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Convocada por el Gobierno, busca recoger propuestas para actualizar la ley que regula a las juntas de vecinos y otras entidades comunitarias.

En marcha consulta ciudadana para
 División de Organizaciones Sociales

La participación en "Territorios Organizados" está abierta hasta el 13 de diciembre, destinada tanto a dirigentes sociales como a la ciudadanía en general.

El Gobierno puso en marcha una consulta ciudadana con miras a la modernización de la Ley 19.418, que regula a las juntas de vecinos y a otras organizaciones comunitarias.

Convocada por la División de Organizaciones Sociales (DOS, que depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno), "Territorios Organizados" busca recoger opiniones de la comunidad "en torno a propuestas surgidas en distintos espacios públicos, académicos y organizacionales" respecto a la señalada norma.

La Ley 19.418, vigente desde 1995, define las reglas sobre la constitución, personalidad jurídica, funcionamiento, derechos, obligaciones y facultades de representación -ante las municipalidades y otras entidades públicas- de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias de Chile.

La participación en la consulta invita tanto a dirigentes como a la ciudadanía en general: se abrió la semana pasada a través de internet, pero este martes tiene previsto su lanzamiento oficial, en una actividad en la comuna de Independencia con presencia del subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz; el director de la DOS, Nicolás Hurtado; y el alcalde Agustín Iglesias.

Se puede acceder a la encuesta haciendo clic aquí, hasta el 13 de diciembre.

 

