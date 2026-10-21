Guzmán y desplome del Fondo E: Es ficticio posicionar que el gobierno defiende a las AFP

Tras el desplome del Fondo E de las AFP, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) pidió en Cooperativa que se sancione a los responsables, descartando la narrativa de un posible apoyo del Ejecutivo a las empresas administradoras de los fondos.

En El Primer Café, Guzmán aseguró que "esto debe ser investigado, la Superintendencia de Pensiones debe iniciar un proceso de investigación, se debe aclarar todo lo que ocurrió y se debe sancionar a los responsables, justamente porque esto pone en duda, en cuestionamiento, al sistema de pensiones que nosotros tanto queremos que funcione y que funcione bien y que la gente crea en ello. Las pérdidas asociadas al Fondo E y al Fondo D no solo significan una pérdida patrimonial significativa para los pensionados, sino que también genera un problema significativo en la credibilidad del sistema".

"El Presidente (Kast) ha sido muy contundente en sus declaraciones y las ha hecho a través del ministro de Hacienda y ha dicho que esto tiene que ser investigado, que la Superintendencia tiene justamente el rol de iniciar los procesos de auditoría, de investigación y aclaración de los hechos, y que si hay responsables tienen que existir sanciones", agregó.

El parlamentario insistió en que "esto de posicionar el tema como que el gobierno defiende a las AFP, de verdad es que es ficticio, no es real".

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero planteó que "con la misma fuerza con que hemos defendido la capitalización individual, nos vamos a poner del lado de los afiliados y vamos a exigir las responsabilidades (...) aquí los responsables son los que tomaron las decisiones de invertir".

"Evidentemente esto requiere una reflexión profunda, no pueden quedar los fondos previsionales a merced de estrategias comerciales, porque en definitiva la ley establece limitaciones, los fondos tienen que perseguir las rentabilidades adecuadas (...) el Estado tiene que fiscalizar, sancionar y procurar que todos los sistemas funcionen adecuadamente", recalcó.

En la oposición, Constanza Martínez (FA) lamentó que "hubo una gestión inadecuada con fondos de pensiones, sobre todo de quienes están prontos a jubilar. Yo creo que eso es lo más terrible, porque en otros momentos se establecen algunas excusas de que eventualmente estas cosas cambian, pero la imprudencia de haber perdido 11 mil millones de dólares es brutal".

"El problema de la legitimidad del sistema no ha sido simplemente decirle a la gente que confíe en las AFP, el problema es que las AFP no dan buenas pensiones y las personas requieren de esos ajustes para poder pagar sus necesidades diarias", añadió.

Finalmente, Alejandra Krauss (DC) dijo que "las AFP, nuestro sistema de pensiones basado esencialmente en un sistema de ahorro obligatorio, no ha asumido que son parte de la seguridad social. Ellos lo que hacen es administrar bienes públicos éticos y lo defino así porque constituyen los fondos que permiten pensionarse a los trabajadores de nuestro país. En consecuencia, la forma como han adoptado lo que ocurre a propósito del Fondo E, las decisiones de inversión que se realizan tienen más carácter financiero especulativo y eso es a mi juicio gravísimo".

"Más allá de las responsabilidades, aquí hay que ver cómo vamos a compensar de verdad a quienes se vieron afectados con esta pérdida brutal del Fondo E", sostuvo.