Escándalo por desplome del fondo E avanza hacia la demanda de compensaciones

En El Primer Café, representantes de diversos sectores políticos coincidieron de manera transversal en que las AFP deben implementar mecanismos concretos para compensar a los afiliados impactados por las históricas pérdidas registradas en el Fondo E.

Junto con exigir medidas reparatorias urgentes, los panelistas recalcaron la necesidad de esclarecer eventuales responsabilidades de la industria y revisar a fondo la regulación del sistema previsional.

PS acusa "conducción temeraria"

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, calificó la situación como consecuencia de "una conducción temeraria por parte de quienes creen que se puede apostar con los fondos de los chilenos".

La parlamentaria exigió "algún tipo de compensaciones, porque el daño ya está causado, el daño es a miles de afiliados que requieren que sean reparados", junto con anunciar iniciativas legislativas para establecer responsabilidades, incluso penales, cuando corresponda.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, habló de un "un tema humanitario de marca mayor", especialmente para quienes dependen de sus ahorros previsionales para financiar su jubilación.

"Tiene que haber medidas reparatorias, dado el daño que han hecho; dado que faltaron al rigor de la expectativa que le abren al mercado", advirtió.

El dirigente agregó que las pérdidas han "consolidado una desconfianza" en el sistema previsional y sostuvo que las medidas deben poner en el centro a los afiliados. "Esto es un sistema abusivo respecto a un derecho y respecto, sobre todo, a la gente más vulnerable", aseveró.

UDI: "Con los ahorros no se juega"

Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI) también respaldó la búsqueda de mecanismos de compensación, especialmente para quienes están próximos a jubilarse.

"Con los ahorros de los chilenos no se juega. Acá hay que investigar y, si hay sanciones, hay que ver la forma en que los responsables asuman los costos de haber tomado esta decisión tan temeraria y buscar la forma -si es que es posible- de que se pueda compensar a aquellas personas que están pronto a jubilarse", indicó.

El parlamentario llamó además a actuar con "firmeza" frente a las pérdidas y respaldó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. "Si uno está en el Fondo E, no puede haber este nivel de volatilidad", fustigó, cuestionando que el fondo considerado más conservador registre variaciones de esa magnitud.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional (RN) Luis Pardo planteó que las administradoras deben asumir las consecuencias que correspondan si se comprueban responsabilidades en la gestión de las inversiones.

"Sin duda, es un daño reputacional gigante (...) Quienes administran y que tienen que dar cuenta de esa buena administración, sin duda, están hoy día en entredicho, y ese es el tema que hay que enfrentar con alta claridad y firmeza", afirmó.

Pardo también sostuvo que los afiliados más afectados deben recibir "compensaciones o los paliativos necesarios como primera medida", junto con insistir en que la investigación debe determinar eventuales responsabilidades de los directorios y de los organismos fiscalizadores.