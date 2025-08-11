Síguenos:
Tópicos: País | Política | Parlamentarias

Kast confirmó a Carter como candidato al Senado por La Araucanía

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso", afirmó el candidato presidencial.

Kast confirmó a Carter como candidato al Senado por La Araucanía
En portada

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó esta mañana al exalcalde de La Florida Rodolfo Carter como carta para postular al Senado por la Región de La Araucanía.

En redes sociales y desde Temuco, Kast anunció que Carter "ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en La Araucanía".

"Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso", añadió.

Carter, exmilitante de la UDI, anunció en junio pasado que se sumaría a la campaña presidencial de Kast. Entonces afirmó que el ultraderechista "es el hombre indicado para este momento, porque tiene el carácter y el temple. Ya hemos probado demasiadas fórmulas y promesas que no resultaron".

