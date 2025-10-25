PC acusa trato desigual contra Daniel Jadue en el ámbito "político, judicial y electoral"

El Partido Comunista (PC) manifestó su "profunda preocupación" por lo que considera una "evidente desigualdad" en el "trato político, judicial y electoral" hacia el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, imputado en el caso Farmacias Populares por presunta corrupción.

La tienda liderada por Lautaro Carmona emitió una declaración pública en la que reprochó el actuar de las autoridades frente a otros casos mediáticos y advirtió sobre una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la otrora autoridad comunal.

"Con fecha 10 de octubre del presente año ingresamos una solicitud al Servicio Electoral (Servel) para reincorporar al padrón electoral a Daniel Jadue, esto considerando que el pasado 8 de octubre quedó sin efecto el cierre de la investigación, situación que ratifica que conserva sus derechos ciudadanos", explicó la colectividad.

"A 14 días de presentada la solicitud, y tras tres gestiones presenciales del abogado patrocinante ante las oficinas del organismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la injustificada demora del Servel en responder", cuestionó.

Desde el PC afirmaron que dicho retraso "vulnera el principio de igualdad ante la ley y afecta directamente el derecho a la participación política, consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile".

📄📣 Declaración pública: El Partido Comunista de Chile, ante la evidente desigualdad en el trato político, judicial y electoral hacia Daniel Jadue. pic.twitter.com/21owM8Pjb9 — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) October 24, 2025

"Diferencia de trato en relación a otros casos"

En su declaración, el PC también expresó observar "con indignación la evidente diferencia de trato hacia nuestro compañero Daniel Jadue en relación a otros casos de connotación pública, en los cuales los candidatos pudieron ejercer sus derechos políticos y postular libremente, incluso con juicios en curso".

"En contraste, a Daniel Jadue se le impide participar en un proceso democrático estando aún en etapa de investigación y sin condena alguna, vulnerando el principio de presunción de inocencia y estableciendo un preocupante precedente de discriminación política", alegó.

En esa línea, el partido puntualizó: "Como PC de Chile, rechazamos categóricamente esta doble vara y exigimos que las instituciones actúen con la misma celeridad y objetividad en todos los casos, sin sesgos políticos ni disciminación".

"Interpelamos al Servel a resolver con urgencia el recurso presentado, garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos del compañero Daniel Jadue. La democracia se fortalece cuando hay transparencia, igualdad de condiciones y respeto al debido proceso", concluyó.