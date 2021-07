Ex presidentes del Partido Socialista: Es imposible que Paula Narváez se baje

Con miras a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre, los ex timoneles del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona y Osvaldo Andrade creen que es "imposible" que la candidata de la tienda, Paula Narváez, se baje de la carrera a La Moneda.

El arrollador triunfo del frenteamplista Gabriel Boric (CS) por sobre Daniel Jadue (PC) en las primarias de Apruebo Dignidad -con más del 60 por ciento de los votos-, así como la victoria del independiente Sebastián Sichel (49 por ciento) en la medición de Chile Vamos, dejaron en una compleja posición a la ex vocera de Michelle Bachelet -que no logra despegar en las encuestas, un instrumento que también fue golpeado por los comicios- y a la potencial carta de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien recien el viernes anunciará si lanzará o no su candidatura.

El vacío que gatilló el no participar en las primarias legales provocó un "terremoto" en la Unidad Constituyente (nuevo bloque de la ex-Concertación) del que está por verse si será capaz de recuperarse al próximo 23 de agosto, cuando se deban inscribir las candidaturas presidenciales.

Para Escalona, "es una lectura fuera de la realidad" los trascendidos que dicen que Narváez no llegará a la primera vuelta para priorizar la negociación parlamentaria del partido.

"Tiene que haber primarias ciudadanas. Imagínense, después de la participación del domingo que se reúna el comité, con cinco o seis presidentes de partidos y saquen un comunicado de prensa dando a conocer el nombre de la candidatura... sería fatal. No sé cómo hay quienes piensen que eso es posible hoy", dijo el ex senador al diario La Segunda.

Andrade, en tanto, afirmó al vespertino que "no hay ninguna posibilidad de que Narváez se baje, es imposible".

"Cuando hay gente que pide que Narváez se baje, ¿debería bajarse a propósito de qué? ¿Respecto de quién? Hasta ahora solo Narváez y (Carlos) Maldonado (timonel y abanderado presidencial del Partido Radical) son candidatos. No se sabe si Yasna Provoste será candidata, hay sólo comentarios, trascendidos de prensa", reflexionó.

En esa línea, el ex ministro aseguró que en las reuniones de la comisión política del PS, de las que él participa, "nunca nadie ha planteado que se deponga la candidatura".

Ante la indefinición sobre un mecanismo que permita a la centroizquierda una candidatura única para la primera vuelta, Narváez urgió a Unidad Constituyente a zanjar su abanderado definitivo, pues luego del escenario que dejaron las primarias legales ya "no hay más tiempo".