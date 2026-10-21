Senadora Núñez anunció proyecto para impedir rebajas a condenas por delitos sexuales

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció este miércoles un proyecto de ley para quitar la excepción que permite rebajar condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras conocerse el otorgamiento de beneficios a condenados por este tipo de ilícitos.

"Las leyes deben proteger a las personas más vulnerables. Detrás de estos delitos hay víctimas y familias que viven con sus consecuencias. Por eso estamos actuando en dos frentes: esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa para cerrar la excepción que permite estas rebajas", aseveró la parlamentaria.

Núñez detalló que ofició al ministro Rabat "para conocer cómo se adoptó esta decisión. Necesitamos saber qué antecedentes se tuvieron a la vista, qué normas se aplicaron y cómo se verificó el cumplimiento de los requisitos".

La iniciativa busca modificar la Ley No 19.856, que regula la reducción de condenadas por comportamiento sobresaliente. Si bien, ya excluye a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores, la senadora explicó que "mantiene una excepción cuando en la sentencia se aplica el artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta".

"El proyecto elimina esa excepción: conserva los efectos de dicha circunstancia al fijar judicialmente la pena, pero impide que permita acceder posteriormente a una rebaja por comportamiento sobresaliente", agregó.

Igualmente, explicó que fortalece las exigencias para conceder las reducciones reguladas por la ley. En ese sentido, las calificaciones deberán explicar los antecedentes que las sustentan y cómo se ponderaron los informes contradictorios relevantes. La decisión que otorgue el beneficio deberá permitir verificar el cumplimiento de los requisitos, las prohibiciones aplicables y el cálculo exacto de la rebaja.

"Vamos a trabajar para que este proyecto tenga prioridad y se tramite con celeridad. Valoro los esfuerzos de otros parlamentarios y espero que construyamos un acuerdo transversal. La protección de la infancia y el respeto a las víctimas deben convocarnos a todos", manifestó.

La eliminación de la excepción se aplicará a delitos cometidos desde la publicación de la ley. Las nuevas exigencias de fundamentación regirán transcurridos sesenta días, respetando las reglas aplicables a hechos anteriores.