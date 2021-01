Pablo Longueira baja su candidatura a la Constituyente y renuncia nuevamente a la UDI

El ex presidente de la UDI Pablo Longueira renunció este sábado, por segunda vez desde 2016, al partido que ayudó a fundar en 1983 y al que regresó hace solo unos meses cuando anunció su vuelta a la política en medio de la discusión constituyente.

En una carta dirigida a la directiva que lidera el diputado Javier Macaya y a la comisión política de la colectividad oficialista, el ex timonel confirmó, además, que finalmente no será candidato a la Convención Constitucional.

En la misiva, que dio a conocer hoy el diario El Mercurio, el ex ministro acusó "una oscura maniobra el último día que se cerraba la inscripción de candidaturas" en las elecciones internas de la UDI.

Cabe recordar que Longueira bajó su candidatura para presidente del partido un día antes de que venciera el plazo de inscripciones, siendo reemplazado por el ex titular de Interior Víctor Pérez, ante las dudas generadas por su inhabilidad para sufragar en las primarias de noviembre, según figura en los registros del Servel. Esto pese a que al revisarse los datos electorales generales contenidos en la misma plataforma del organismo, sí figuraba como habilitado para sufragar.

En la carta de este sábado, Longueira relató que después de ese episodio, inició una consulta con abogados constitucionalistas para saber si pese a la inhabilidad por estar acusado en el caso SQM podía presentarse a la Convención Constitucional en los comicios del próximo 11 de abril.

Según el ex senador, la recomendación de los expertos al que preguntó fue que debía participar como independiente, para que su afiliación a la UDI no fuera motivo de cuestionamiento. Por ello, el 6 de enero presentó la solicitud para invalidar su afiliación al partido en el Servel; cuestión aprobada ese mismo día por el organismo, pero se le solicitó una carta de respaldo del timonel Javier Macaya y la secretaria general María José Hoffmann.

"Llamé al presidente de inmediato, pero no me atendió el teléfono. Llamé a otros miembros del equipo directivo para ver que mandaran urgente la carta, cosa que quedaron de ver de inmediato. Pese a la insistencia hasta el viernes a las 19 horas no se había enviado", aseguró Longueira, motivando su alejamiento de la tienda.

"Después de siete años de estar alejado de la política, creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país. Hoy tengo claro que ustedes no piensan lo mismo. Por lo anterior, es que deseo comunicarles que no seré candidato a la Convención Constitucional", dijo el ex senador.

Respecto del caso SQM, Longueira defendió su inocencia: "En la vida pública me autoimpuse conductas éticas muy superiores a las normas y leyes". Asimismo, acusó un "asesinato de imagen" por parte del Ministerio Público.