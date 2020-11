Pablo Longueira sí está habilitado para votar

El ex ministro Pablo Longueira (UDI) sí podrá votar en las próximas elecciones, según confirmó el Servel, que no ha recibido ninguna solicitud por parte de tribunales para suspender este derecho en el marco de la investigación del caso SQM.

La confusión se debió a una publicación de The Clinic, en la que se señalaba que tras la acusación por cohecho y delitos tributarios, Longueira no podría sufragar en las primarias de noviembre ni postularse a la presidencia de su partido o a la Convención Constitucional.

Sin embargo, Servel confirmó que en su sitio web Longueira aparece como "no habilitado para sufragar" debido a que Chile Vamos no inscribió primarias en la comuna de Las Condes, donde tiene su domicilio electoral, así que sí podrá participar en los próximos procesos eleccionarios.

Tras conocer la información de The Clinic, Longueira declaró que "a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que el Servel me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato. Fui acusado por la Fiscalía en julio del año 2018, hace más de dos años, desde entonces he votado en todas las elecciones, como fue de público conocimiento en el reciente Plebiscito".

"Exijo que me digan qué fue lo que cambió ahora, a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura, para tomar esta decisión", añadió.

"Está claro que quienes urdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen. Yo mismo advertí, hace ya varios días, de los intentos de bajarme por secretaría. El tiempo se encargará de desenmascarar a los articuladores de esta oscura operación", planteó.

Por su parte, Mauricio Daza, abogado querellante en el caso, aclaró que "Pablo Longueira está suspendido de su derecho a sufragio desde el momento en que fue acusado por parte del Ministerio Público por delitos que tienen asignada pena aflictiva. Sin embargo, en conformidad a la ley, son los tribunales de garantía los cuales tienen que informar mensualmente al Servel sobre aquellas personas que están inhabilitadas".

"Muchas veces esta información tiene un retraso que justifica el que durante un periodo de tiempo, en el cual estas personas están acusadas e igualmente aparecen como habilitadas en el Servel", precisó.