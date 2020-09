El ex presidenciable y ex ministro Pablo Longueira (UDI) se defendió en Cooperativa de gremialistas -como Evelyn Matthei- que le han pedido resolver los cargos de cohecho que se le imputan en el marco del caso SQM antes de concretar su retorno a la política. "No tengo tejado de vidrio, no tengo complejos, así que no sigan con eso. No tengo mochilas, camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias. No hubo nadie más honesto que yo en la política chilena", aseguró.

