Pablo Longueira: Adherirse al Rechazo me parece una irresponsabilidad política

Tras asegurar que votará por el Apruebo, el ex candidato presidencial y ex ministro, Pablo Longueira (UDI), volvió a cuestionar a la derecha por hacer campaña -en su mayoría- por el Rechazo ante el Plebiscito de entrada del 25 de octubre.

El también ex senador planteó en El Diario de Cooperativa que es esta misma postura del bloque la que motivó su retorno a la política: "Lo que está haciendo la centroderecha me parece de una irresponsabilidad política que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo".

"El Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día. Yo no tengo ningún temor en hacer una nueva Constitución, ninguno, muy por el contrario; me encantaría que este Plebiscito fuera un Plebiscito en que cerramos la transición chilena, eso es lo que yo quiero: cerremos la transición chilena, hagamos una nueva Constitución para los tiempos que vienen", propuso.

En ese sentido, Longueira explicó que con su propuesta al oficialismo de sumarse a cambiar la Constitución "espero llevar a un segmento importante de la centroderecha a un Apruebo, pero no de cero, y ojalá reducir al Rechazo a los 15 puntos".

"Esa noche voy a celebrar si no pasan el 15 por ciento los que están por el Rechazo, porque lamento que parlamentarios jóvenes, personas excepcionales que han entrado al servicio público ya partan rechazando. ¿A qué le temen? No entiendo qué están defendiendo con el Rechazo", reflexionó.

Respecto a sus aspiraciones ante un eventual triunfo del Apruebo, el ex ministro defendió querer participar de la convención constituyente, señalando que "no soy una persona de la derecha tradicional, jamás he pertenecido, no me hubiera dedicado jamás al servicio público para decirles a los derechistas de Chile lo que quieren escuchar".

"(En el sector) están reduciendo a la derecha a un 15 por ciento, a lo que yo los quiero llevar es a una derecha moderna, democrática, y que no tiene temor a discutir y defender sus ideas en una constitucional. Esa es la diferencia", añadió.

Lamentó críticas de la UDI por su retorno

Luego de que personalidades fuertes del gremialismo cuestionaran que quiera postular a la presidencia del partido, como el senador Iván Moreira, quien criticó en Cooperativa su perfil de "mesías" y lo acusó de faltarle el respeto a los liderazgos de la UDI, el ex presidenciable sostuvo que "hubiera esperado esas expresiones de mis adversarios".

"Siento mucha pena, porque nunca he sido patrón de fundo, no soy dueño de nada, vengo a competir, no voy a ser presidente de la UDI sin competir. Nunca le he temido a la competencia y si la gente de la UDI me elige como su presidente democráticamente, lo seré, y si no al día siguiente me devuelvo a La Araucanía", aseguró.

En relación con los dichos de la alcaldesa de Providencia y declarada presidenciable, Evelyn Matthei, quien lo llamó a resolver los cargos de cohecho que se le acusan en el marco del caso SQM antes de querer asumir un cargo político, Longueira dijo que "tengo un concepto muy distinto de ella: soy demócrata y respeto el estado de derecho, y los chilenos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y yo lo soy".

"No tengo tejados de vidrio, así que voy a ser candidato a la presidencia de la UDI, porque la persecución que ha hecho de mí la Fiscalía no me lo impide. Jamás he cometido el delito del que se me acusan, y por eso estoy esperando hace mucho tiempo el juicio oral", remarcó.