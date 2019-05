Cristóbal Piñera se disculpó por haber viajado a China con sus papás

Cristóbal Piñera Morel, hijo de Presidente Sebastián Piñera, se disculpó públicamente por el viaje que él y su hermano Sebastián hicieron a China, acompañando al Mandatario en su visita oficial.

"En las últimas semanas se han publicado múltiples informaciones y opiniones respecto de mi hermano y de mí. Es comprensible el interés que pueda despertar lo que hagan los hijos del Presidente de la República. Lo que no es correcto es que se altere la verdad", dijo Piñera en una misiva enviada a El Mercurio.

"Escribo esta carta con el único propósito de que la opinión pública cuente con nuestra versión y pueda formarse su propio juicio. Ni mis hermanos ni yo tenemos un rol en la política", señala.

"Se ha criticado que acompañáramos a nuestros padres en la reciente visita presidencial a China. Si bien todos los últimos presidentes de la República han sido acompañados por sus hijos en visitas al exterior, efectivamente el país y la sociedad han cambiado y los estándares son distintos. No supimos dimensionarlo, pido disculpas por ello", expresó Cristóbal Piñera.

El hijo de Mandatario refutó, sin embargo, las críticas que "buscan dar la impresión de que yo habría intentado obtener alguna ventaja por ser hijo del Presidente".

"Debo decir que ello es absolutamente falso y mal intencionado, imagino que motivado por fines políticos", indica.

"Mala intención"

Piñera hijo se refiere también a la polémica abierta durante los últimos días respecto de su participación en la empresa Hopin, que mantiene contratos con el Estado, y uno de cuyos socios, José Tomás Daire, también estuvo presente en el mentado viaje a China.

"El año 2012, cuando tenía 26 años, dos amigos me invitaron a participar en este proyecto. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de sus inicios. Se trató de una iniciativa destinada a promover la innovación y el acceso a nuevas tecnologías, que fue destacada tanto en Chile como en el extranjero, sirviendo a cientos de miles de usuarios. En 2015 me fui a Boston a estudiar en el MIT, desvinculándome totalmente de la gestión de la empresa", señala.

Cristóbal Piñera dice que "todos los contratos con entidades privadas y públicas, nacionales y extranjeras, fueron mérito del trabajo de los socios gestores y yo no intervine de manera alguna en ellos. Los contratos con entidades estatales fueron suscritos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, siguiendo todos los protocolos legales correspondientes", afirma.

Luego, "a mi regreso a Chile, y considerando que existían contratos con entidades estatales, decidí retirarme de la empresa. Lo hice antes de que se suscribiera contrato alguno con la actual administración, renunciando a mi 7% de participación para evitar cualquier conflicto de interés. En todo este proceso, desde que me fui a estudiar a Boston hasta que me retiré de la sociedad, no tuve relación con la gestión de la empresa ni obtuve remuneración, dividendo o ganancia alguna", agrega, profundizando en las explicaciones más breves que hizo mediante redes sociales.

"Me ha parecido importante explicar a la opinión pública estos hechos, que han sido tergiversados con una evidente mala intención. Quiero terminar esta carta diciendo que me siento muy orgulloso de mi familia y especialmente de mis padres. Si ellos buscaran su propio beneficio, no estarían en el servicio público. Los veo cada día trabajando intensamente para construir un país mejor para todos, que es lo que los chilenos democráticamente les encomendaron", concluye la extensa misiva.

