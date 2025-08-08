Síguenos:
Región de Antofagasta

Clausuran dos casinos clandestinos en el centro de Antofagasta

En el operativo se descubrió que las máquinas tragamonedas ocultaban cigarrillos de contrabando.

También se concretó la detención de un ciudadano chino con orden de expulsión.

Dos casinos de tragamonedas que operaban de forma clandestina en pleno centro de Antofagasta fueron clausurados este viernes tras un operativo de fiscalización llevado a cabo por la Municipalidad y Carabineros.

Los recintos, ubicados en las calles Maipú y Condell, carecían de los permisos necesarios para su funcionamiento.

Durante la fiscalización, se descubrió que en el interior de uno de los establecimientos se comercializaban cigarrillos de contrabando, los cuales también se encontraban ocultos dentro de las mismas máquinas de juego.

Producto de la acción policial, se procedió a la detención de un ciudadano de nacionalidad china que mantenía una orden de expulsión pendiente.

