Incendio afecta a dos sitios de una toma en Calama

Bomberos de Calama trabajan en una segunda alarma de incendio en el sector de la toma de Quetena, Región de Antofagasta, donde un gran siniestro afecta a los inmuebles del lugar.

Según información preliminar, el fuego se produjo en una vivienda que se encontraba en un sector de acopio de neumáticos, lo que ha hecho difícil el trabajo de bomberos, y se propagó rápidamente hacia al menos dos sitios.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Calama, Cristián Rodríguez, explicó que "a raíz de una quema de basura se produjo un incendio estructural que afectó a dos viviendas acá en el sector de Alejandro Rodríguez. Al lugar llegamos las dos compañías y posteriormente se declaró segunda alarma incendio por la magnitud del siniestro".

"Hasta el momento por parte de Carabineros tenemos una persona detenida y en estos momentos se está haciendo la investigación del origen del siniestro con el Cuerpo de Bomberos", añadió.

Mientras que el delegado provincial del Loa, Miguel Ballesteros, se refirió a la persona que está detenida: "En este momento el Ministerio Público está resolviendo la calidad del imputado, estableciendo nuevas diligencias y así también personal especializado de Bomberos realizando pericias para poder también informar los resultados de aquello al Ministerio Público".

"La Municipalidad de Calama y Carabineros, entre otras instituciones, se han constituido para activar redes de apoyo a las personas afectadas. Cabe señalar que no hay lesionados, solamente pérdidas materiales en ambos sitios", añadió la autoridad.