Vientos de hasta 50 kilómetros por hora generan emergencias en Antofagasta

Vientos de hasta 50 kilómetros por hora han generado una serie de incidentes durante este martes en la comuna de Antofagasta.

Producto de la emergencia, se ha provocado la caída de postes y árboles, voladura de techos e interrupción del suministro eléctrico a al menos dos mil clientes.

Ante esta situación, las autoridades anunciaron la suspensión de clases en la escuela Ecuador y se encuentran evaluando la situación de otros cinco recintos educacionales.