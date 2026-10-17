Alerta amarilla para la Región de Coquimbo por precipitaciones, tormentas y riesgo de aluviones

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este sábado alerta amarilla para toda la Región de Coquimbo, ante la inminente llegada de un complejo evento meteorológico caracterizado por lluvias de moderadas a fuertes en lapsos reducidos de tiempo, vientos y tormentas eléctricas.

La decisión administrativa, adoptada en coordinación directa con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, implicó poner término a la alerta temprana preventiva que se encontraba activa, escalando el nivel de respuesta institucional frente a la amenaza de contingencias climáticas.

El reporte técnico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene cuatro avisos y alertas simultáneas para la zona. Destaca de manera prioritaria la alerta proyectada para el 20 de octubre, referida a "precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región".

A este panorama se suma el aviso vigente entre el 19 y el 20 de octubre, que advierte sobre "probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en la región".

En tanto, la zona costera mantendrá el aviso por precipitaciones normales a moderadas, mientras que en la cordillera rige el aviso debido a viento normal a moderado hasta el 21 de octubre.

Peligro de remociones en masa y aluviones

El pronóstico de precipitaciones de alta intensidad en pocas horas encendió las alarmas geológicas en la zona norte chica. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través de su respectiva minuta técnica por peligro de remoción en masa, detalló las probabilidades de emergencias en el terreno.

Según explicó el organismo técnico, "la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es baja en cordillera y moderada en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y cordillera de la región".

A raíz de la conjunción de estos factores de riesgo hidrometeorológico y geológico, Senapred formalizó el nuevo estado de alertamiento regional que se extenderá de manera indefinida mientras persista la inestabilidad atmosférica.