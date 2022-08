Martín Pradenas Dürr es sentenciado a 20 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció este viernes a 20 años de presidio mayor en su grado máximo a Martín Pradenas Dürr, quien fue declarado culpable por dos violaciones y cinco abusos sexuales cometidos entre los años 2010 y 2019 en la Región de La Araucanía.

AHORA: TOP de Temuco condena a 20 años de presidio efectivo a Martín Pradenas Dürr, como autor de los delitos reiterados de violación y abuso sexual. pic.twitter.com/KO2Qwg0u7r — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 26, 2022

"Se le condena a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa", señaló el juez Leonel Torres.

"La pena corporal impuesta por no reunirse respecto del condenado los requisitos que prevé la ley 18.216 para la concesión de penas sustitutivas, deberá cumplirse real y efectivamente privado de libertad en el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile que se determine, sirviéndole de abono los días que ha permanecido" ya sea bajo la medida de arresto domicilio total y prisión preventiva desde el 24 de julio 2020, agregó.

Además, se determinó que cuando sea puesto en libertad deberá "informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual y la prohibición de ejercer "empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa con personas menores de edad".

Como también se determinó la "prohibición de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las ofendidas, así como la prohibición de aproximarse a éstas en cualquier lugar en que se encuentren por 10 años", ya sea cuando termine su condena o "porque se le otorgasen beneficios o salidas alternativas al medio libre".

A principios de agosto, se dio por acreditada la autoría de Pradenas en todos los hechos que se le imputaban, que tuvieron entre sus víctimas a tres menores de edad en Temuco (una de ellas de apenas 13 años) y a la joven de 20 años e iniciales A.R.B.P., quien se quitó la vida tras ser ultrajada en Pucón.

🔴 AHORA Tribunal Oral de Temuco sentenció a Martín Pradenas a 20 años de presidio efectivo, por 7 delitos sexuales cometidos en perjuicio de 6 víctimas, entre ellas Antonia B., quien en 2019 se suicidó después de sufrir estos hechos. El juez Leonel Torres leyó la sentencia pic.twitter.com/ViyIwagcAj — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) August 26, 2022

AMBAS PARTES DISCONFORMES

La sentencia de 20 años dejó disconforme tanto a la parte querellante como a la defensa de Pradenas.

Los abogados defensores pedían una pena máxima de 10 años, mientras que la fiscalía y los querellantes solicitaron al tribunal una pena de más de 40 años.

Tras oir la sentencia, la madre y a la abuela de A.R.B.P, se derrumbaron en las puertas del juzgado.

"No es justo. Mi hija ya no está, no va a volver, y él sí podrá volver con su familia. 20 años no es nada para el daño psicológico que provocó a las familias y a las víctimas", afirmó la madre.

"Estoy decepcionada con la justicia, le tenían que haber dado los 41 años. Hizo daño a personas, son personas y deberían haberle condenado por cada una de estas personas", agregó

En tanto, el juez Leonel Torres Labbé, explicó que la determinación de dar 20 años a Pradenas se debío a "la fórmula de cálculo que había sido señalada por ellos (abogados querellantes) se estimó no procedente en este caso, ya que esa norma sólo aplica cuando resulta más favorable para el acusado lo que no ocurre".

En definitiva, la Fiscalía esperaba que las penas se otorgarán por los delitos de manera separada y se sumarán. Sin embargo, el tribunal impuso la pena del delito más grave y a esa se le otorgó un aumento de dos grados, según se establece en el Código Procesal Penal.

Tras esta resolución, ambas partes pueden pedir la nulidad, pero de momento no se conoce si los abogados de Pradenas o de las familias presentaran el recurso.