Fallo unánime: Martín Pradenas fue condenado por dos violaciones y cinco abusos sexuales

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comunicó este sábado el veredicto del juicio contra Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dürr, iniciado el 14 de junio, que concluyó con una declaración unánime de culpabilidad por dos violaciones y cinco abusos sexuales cometidos entre los años 2012 y 2019 en la Región de La Araucanía.

Los jueces Roberto Herrera, Leonel Torres y Wilfred Ziehlmann dieron por acreditada la autoría de Pradenas en todos los hechos que se le imputaban, que tuvieron entre sus víctimas a tres menores de edad en Temuco y a la joven de 20 años e iniciales A.R.B.P., quien se quitó la vida tras ser ultrajada en Pucón.

JUICIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En su veredicto, los magistrados hicieron mención explícita a la "perspectiva de género" como método para "erradicar las desigualdades", "eliminar sesgos", "derrotar los estereotipos" sociales en contra de las mujeres y "asegurar la igualdad material" en el acceso a la Justicia entre hombres y mujeres.

El fallo consigna que "la defensa no logró establecer dudas razonables ni contrarrestar la fuerza probatoria" de las evidencias presentadas a lo largo de "32 jornadas de intensa litigación", llevadas a cabo "de forma reservada" y en formato semi presencial. En este juicio, los querellantes presentaron 42 testigos y 17 peritos, y la contraparte llevó a estrado a ocho testigos y tres peritos.

En efecto, "este Tribunal tiene presente la perspectiva de género y la defensa ha sido construida sobre la base de estereotipos de las mujeres como intrínsecamente mentirosas en casos de violencia sexual", expuso el juez Torres, que realizó la lectura del veredicto.

"No puede accederse carnalmente o tocar a una mujer sin su consentimiento. No se puede presumir consentimiento porque la mujer se encuentre ebria", agregó Torres, que en otro momento destacó que fue el suicidio de A.R.B.P. el factor detonante que llevó a varias de las otras víctimas a hablar tras años de silencio; una situación que no es extraña en casos de agresiones sexuales, que tienen profundas y largas consecuencias sicológicas.

