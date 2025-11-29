Síguenos:
Joven de 17 años sospechoso de asaltar a adulto fue detenido en Calbuco

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El sujeto se encontraba con arresto domiciliario cuando la Policía de Investigaciones allanó su domicilio.

El delincuente asaltó a la víctima en las cercanías del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt.

La Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones detuvo en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, a un joven de 17 años, principal sospechoso de un robo con intimidación ocurrido en junio de este año.

De acuerdo a información policial, el hecho investigado ocurrió en las cercanías del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, donde el imputado abordó la víctima, un funcionario municipal, para sustraerle su celular.

Asimismo, la investigación logró individualizar al presunto autor, cuyo paradero era fuera de la capital regional. Por ello, detectives llegaron hasta Calbuco para allanar el inmueble del imputado, quien se encontraba con arresto domiciliario por un delito de homicidio.

El prefecto Cristián Sandoval, de la Prefectura Llanquihue, detalló que al interior del inmueble "fue posible incautar un arma de fuego y una serie de elementos probatorios que fueron utilizados el día" del hecho, señaló.

Asimsimo, agregó que se trata de una pistola marca CZ, calibre 9mm, que estaba a nombre de una persona fallecida durante este año en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El sujeto también contaba con antecedentes por hurto y amenazas.

