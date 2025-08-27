Palena: Llaman a la calma ante posibilidad de remociones en masa

Autoridades llamaron a la calma ante la posibilidad de remociones en masa en medio de la alerta amarilla declarada en la comuna de Palena, en la Región de Los Lagos.

Tras realizar un sobrevuelo por la zona, el director (s) del Sernageomin, David Quiroz, planteó que "pobladores habían manifestado preocupación por ruidos provenientes de esos lugares. Luego de realizar el vuelo constatamos que no había ninguna evidencia de remoción en masa recientes o alguna reactivación en la zona alta de Río Burrito y tampoco en la zona del Río Frío, y por lo tanto eso es para llamar a la tranquilidad de la población".

Desde la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas confirmaron que no hay mayores inconvenientes en los sectores de posibles crecidas de los ríos Blanco, Michimahuida, Burrito y Frío.