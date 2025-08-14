Recolectores hallan y devuelven billetera intacta en Puerto Montt

Los recolectores de basura de un sector de Llanquihue, en Puerto Montt, región de Los Lagos, se llenaron de aplausos tras devolver una billetera, con todo el dinero en su interior, que encontraron entre los desechos.

La situación se dio a conocer luego que la esposa del dueño de la billetera compartiera una publicación en Facebook agradeciendo a los trabajadores por su honestidad.

En un mensaje dirigido a la Municipalidad de Llanquihue, Valeria Parra Calderón escribió: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al señor Jaime Almonacid y al equipo de recolección de basura con el que trabaja: Eric Agüero, Luis Trejo y José Alvarado, por encontrar la billetera de mi esposo y devolverla en buen estado, incluso con el dinero intacto".

La mujer agregó que "su honestidad y buen corazón son un ejemplo a seguir y nos hacen sentir agradecidos por vivir en una comunidad con personas como ustedes. Su gesto ha sido un gran alivio para nosotros y nos ha devuelto la confianza en la bondad de las personas".

La publicación, acompañada de una fotografía de los recolectores, se llenó de aplausos y felicitaciones por su honesto gesto.