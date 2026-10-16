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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Cuatro sujetos fueron detenidos por robo flagrante de madera en Corral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La PDI detuvo a cuatro personas adultas de nacionalidad chilena por el delito flagrante de sustracción de madera, en un procedimiento realizado en el sector La Futa de la comuna de Corral (Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos).

El subprefecto Erwin Ríos explicó que los detenidos, "sin permiso de los dueños de predios forestales, ingresaban de noche, cortando cercos, talaban los árboles y después, en la mañana, cargaban los vehículos y transportaban".

Ya fueron puestos a disposición de los tribunales de Justicia.

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