Valdivia: Fiscalía relató alevoso asesinato de adolescente en la calle

Con la medida cautelar de internación provisoria quedó este martes el adolescente de 17 años que es acusado de haber asesinado el domingo, en la calles de Valdivia, a su ex polola, Natalia Mella, de la misma edad.

La Fiscalía Local de Valdivia formalizó al joven en calidad de autor del delito de femicidio en concurso con homicidio calificado.

La defensa impugnó esta calificación jurídica y solicitó el cargo de homicidio simple, apuntando a que no se existía un proyecto de vida en común entre ambos, sino un simple pololeo.

El fiscal Daniel Soto retrucó señalando que el propio imputado y familiares suyos y de la víctima declararon que ambos mantuvieron una relación de convivencia esporádica, que se extendió por varios meses, lo que sí da pie a la imputación de femicidio.

Esta discusión había sido advertida en las últimas horas por quienes, desde el Parlamento, impulsan la "Ley Gabriela", que amplía la definición del delito de femicidio, para poder aplicarlo a hechos de asesinato de mujeres por parte de sus parejas, sin necesidad de que exista matrimonio o convivencia.

Este fin de semana una joven de 17 años fue asesinada presuntamente por su ex pololo, pero la justicia no lo consideraría #femicidio pq no había convivencia entre ellos.

Hace mas de un mes que el gobierno se comprometió a despachar #LeyGabriela. Urge q cumplan ese compromiso!!!