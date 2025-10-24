Mujer amenazó a su ex con deshacerse de sus gatos si no le daba $3 millones

Una mujer ecuatoriana fue formalizada en Punta Arenas por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, luego de que supuestamente utilizara a los gatos de su exconviviente para presionarlo y exigirle dinero.

Se trata de Joseline Moreira, quien fue detenida tras una discusión ocurrida el 22 de octubre en su domicilio de calle Armando Sanhueza.

De acuerdo con Diario El Pingüino, la imputada le habría dicho a la víctima que "le iba a arruinar la vida, que sabría quién era ella" y, en ese momento, tomó uno de sus gatos y le exigió $3 millones, advirtiendo que si no pagaba, tiraría a los animales a la calle e incluso lo mataría.

Durante la audiencia, la defensa no cuestionó el procedimiento policial, y la jueza Paula Stange confirmó que la actuación de Carabineros fue correcta.

Tras la formalización, Moreira quedó en libertad, pero con medidas cautelares como abandonar el domicilio y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por un año.