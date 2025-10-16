Síguenos:
País | Región de Magallanes | Torres del Paine

"Nos guió": Turistas viven momento único con un puma en Torres del Paine

"Un encuentro que quedará grabado para siempre en nuestras memorias", comentó la turista en redes sociales.

Un grupo de turistas vivió un inesperado encuentro con un puma mientras recorrían la ruta Base Torres en Torres del Paine.

El momento quedó registrado en redes sociales, donde se puede ver cómo el animal se desplazaba entre la vegetación y cruzaba los senderos, sin importar la presencia de las personas que recorrían el sector.

El encuentro fue con Lenga, una puma hembra que se acercó al grupo con total calma, y que alrededor de 40 minutos, siguió el mismo sendero que los visitantes, acompañándolos sin internarse en el bosque.

Según contó la autora del video, la sensación fue como si el felino los "guiara" a lo largo del recorrido.

"A veces la vida te regala momentos que simplemente no se olvidan. Un encuentro que quedará grabado para siempre en nuestras memorias", comentó la turista.

