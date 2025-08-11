Síguenos:
Región de Tarapacá

Delegada culpa a problema de streaming por viralizado video en Huara

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"De forma muy mal intencionada algunos han estado difundiendo esto, perdiendo el foco", dijo Camila Castillo.

Delegada culpa a problema de streaming por viralizado video en Huara


"Hay un problema en las telecomunicaciones que es evidente en el pueblo, por todos conocido. Entonces, justo se pega la imagen y lamentablemente se entiende que señalé palabras que no corresponden", afirmó la delegada presidencial provincial de Tamarugal, Camila Castillo, en respuesta a un video viralizado en que se le escucha decir "esta hueá".

La abogada y militante del Frente Amplio agregó que la frase no fue tal, y obviamente no corresponde "como autoridad pública, en una declaración pública "menos referirse de esa forma a una festividad".

"Quiero aclarar eso. De forma muy mal intencionada algunos han estado difundiendo esto, perdiendo el foco de la importancia de la fiesta y del trabajo que realiza el Gobierno", añadió en un video grabado posteriormente.

Con motivo de la Fiesta de San Lorenzo, el pasado viernes Castillo llegó hasta Huara, donde conversó en vivo con el medio local RTC Televisión, dando cuenta de las medidas de seguridad relativas a la celebración.

"Porque esa es nuestra tarea, que esta hueá (sic) sea una fiesta ordenada y segura", se escucha en la grabación que circula en redes sociales.

