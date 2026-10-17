Al menos cuatro muertos y cuatro heridos tras avalancha en centro de esquí de Portillo

Al menos cuatro muertos y cuatro heridos deja una avalancha que se registró en el sector de Laguna del Inca, cercano al centro hotelero y de esquí Ski Portillo, en la comuna de Los Andes (Región de Valparaíso).

De acuerdo con Senapred, las personas lesionadas están siendo atendidas y evaluadas por personal del SAMU, y serán trasladas a distintos centros asistenciales de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

El organismo no descarta que haya más personas afectadas, que por el momento son ocho en total.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, afirmó que los involucrados no se encontraban alojados en el recinto, ya que se encontraba cerrado. Además, advirtió que el lugar no se encontraba habilitado para hacer excursiones.

"Lamentamos esta tremenda tragedia, pero lo más importante que hay que aclarar es que el centro de esquí estaba cerrado por la temporada. Estos son excursionistas que muchas veces no hacen caso de lo que significa hacer dicha actividad en alta montaña y en zonas que son peligrosas", dijo.

"Esta zona está con letreros y está absolutamente prohibido acceder; más aún, la información oficial que tengo del hotel es que el jefe de seguridad les aclaró a los excursionistas que la hora que querían ir era la más peligrosa", expresó.

Este hecho "llega a dar razón a las labores preventivas que se hicieron"

El delegado presidencial providencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó el hecho y señaló que "llega a dar razón a las labores preventivas que se hicieron en la provincia con respecto a lo que significaba arriesgar la vida, cuando se daba por hecho que no va a ocurrir nada".

"Esto ocurrió por la parte de atrás del Hotel Portillo. Es una quebrada bastante peligrosa; esto da la señal correcta de que así es y que se intenta que este tipo de excursiones no se lleven a cabo en el lugar. Hay un autocuidado que se sugiere aplicar siempre", manifestó.

En tanto, según Emol, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que los afectados "son todos chilenos y ninguno era del hotel; eran turistas de paso".

"(De acuerdo con) la versión que entregó el dueño del Hotel Portillo, se les advirtió que no pasaran. No sabemos si tenían experiencia o no", informó Millones.

Senapred comunicó en el lugar trabaja personal del Servicio, Bomberos, Carabineros, SAMU y del Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor.