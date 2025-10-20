Cinco detenidos en operación "Cisne Negro": Droga era enviada hasta Australia

Cinco personas resultaron detenidas en el marco de la denominada "Operación Cisne Negro", que consistió en la entrega vigilada de 35 kilos de cocaína desde Chile a Australia.

La droga, avaluada en seis millones de dólares australianos, ingresó a Chile desde Colombia por el puerto de San Antonio, para posteriormente ser trasladada en avión hasta Oceanía.

La fiscal Claudia Perivancich detalló que "era una carga que, de acuerdo a ciertos criterios, resultaba llamativa por el número de operaciones que se venían realizando y el tipo de actividad. Hay una empresa chilena que importa en un primer momento desde Colombia equipamientos para el trabajo minero, se trata de herramientas mineras de importantes características, en el sentido de que son de alto grosor, son brocas para el trabajo de explotación minera".

"Producto de este perfilamiento se logra detectar un envío sospechoso, y en el interior de estas herramientas se encuentran 35 kilos de clorhidrato de cocaína", añadió.

Se trata de, por lo menos, el sexto envío realizado por la organización, detallaron.

Los tres ciudadanos chilenos que fueron detenidos en San Antonio quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.