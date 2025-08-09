Síguenos:
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Desarticulan banda dedicada al microtráfico en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La PDI detuvo a cinco delincuentes dedicados a la venta de estupefacientes en el barrio puerto de la ciudad.

El presunto líder de la banda, conocido como "El Mono Jesús", resultó herido por impacto balístico tras un violento enfrentamiento con una organización rival y se encuentra hospitalizado.

Desarticulan banda dedicada al microtráfico en Valparaíso
 ATON (referencial)

Los cinco detenidos por la PDI enfrentarán cargos por infracción a la Ley 20.000, receptación y robo por sorpresa, quedando a disposición del Juzgado de Garantía.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó este sábado la detención de cinco individuos implicados en una red de microtráfico de drogas que operaba en Valparaíso.

La operación policial, que se desarrolló en estrecha colaboración con el Ministerio Público, resultó en la captura de tres hombres y dos mujeres vinculados a esta agrupación criminal, dedicados a la venta de estupefacientes en el barrio puerto de la ciudad.

Según antecedentes proporcionados por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Valparaíso, un exhaustivo trabajo de análisis criminal permitió identificar y vincular al líder de esta organización con un grave episodio de violencia.

El líder de la agrupación criminal

El sujeto, conocido por el alias "El Mono Jesús", estuvo involucrado en un enfrentamiento armado con una banda rival el pasado 21 de julio. Este altercado, originado por una disputa territorial, dejó como saldo una persona fallecida y un herido.

El imputado también resultó con múltiples heridas por impacto balístico, encontrándose actualmente hospitalizado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

El subprefecto René Camilo, jefe de la Brianco de Valparaíso, destacó que “se logró la incautación de droga y dinero en efectivo. Esta agrupación criminal estaba liderada por un sujeto apodado ‘El Mono Jesús’".

Los cinco imputados, que cuentan con un historial delictivo que incluye infracciones a la Ley 20.000 (Ley de Drogas), receptación y robo por sorpresa, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

