Hallaron restos humanos en playa de Santo Domingo

El hallazgo de un pie humano dentro de una zapatilla se registró este viernes en la Playa Marbella, comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

Un grupo de personas que realizaba pesca recreativa en el sector alertó a las autoridades marítimas sobre la presencia de restos humanos, lo que desencadenó un importante operativo en la zona costera.

Según confirmó la Capitanía de Puerto de San Antonio, el reporte inicial se recibió a través del número de emergencias marítimas 137. Tras la alerta, personal de la Armada se constituyó rápidamente en el lugar, verificando la veracidad del hallazgo.

Se informó que se trata específicamente de un pie humano izquierdo, con una longitud estimada entre 22 y 23 centímetros.

La situación fue comunicada al Ministerio Público, que instruyó la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI. Los especialistas de esta unidad policial se encargarán de realizar las pericias correspondientes en la playa para determinar las circunstancias y características del hallazgo.

Paralelamente, se ha dado cuenta al Servicio Médico Legal (SML) para el retiro y examen forense de los restos, un paso crucial para la identificación y el avance de la investigación.