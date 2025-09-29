Minvu aprobó modificación del plan regulador en Dunas de Reñaca

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Valparaíso dio un paso significativo en la planificación territorial de la región al aprobar un cambio en el plan regulador de Viña del Mar. La noticia, difundida a través de un comunicado de prensa, confirma la luz verde para esta medida el sector Dunas de Reñaca.

Según lo indicado en el comunicado, "la Seremi del Minvu Valparaíso ha aprobado el cambio en el plan regulador de Viña del Mar para el sector Dunas de Reñaca". Esta decisión surge tras el curso favorable dado a la revisión de la propuesta de planificación que fue presentada por el municipio de Viña del Mar.

La modificación específica se conoce formalmente como "modificación del Plan Regulador Comunal Sector Reñaca Norte Costa". Este instrumento es fundamental para el desarrollo y ordenamiento urbano del área, y su aprobación ha sido esperada por diversos actores locales.