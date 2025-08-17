Viña del Mar: Hombre murió tras recibir múltiples balazos en las piernas

Un hombre de 27 años fue asesinado a disparos la noche de este sábado en la parte alta de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la PDI, la víctima "presentaba diversas heridas por proyectil balístico en sus extremidades inferiores, y su posible causa de muerte corresponde a un shock hipovolémico consecutivo a estos disparos".

"Paralelamente, otro equipo de detectives se encuentra trabajando en el sitio de ejecución, que corresponde a un sector de tomas que se ubica en la parte posterior de la feria Caupolicán, esto en el sector de Achupallas, de la comuna de Viña del Mar", detalló el funcionario policial.

En este lugar, los detectives están recolectando diversas evidencias, incluyendo muestras biológicas y balísticas. Además, se están tomando declaraciones a testigos y analizando las grabaciones de cámaras de seguridad del área para reconstruir los hechos.

En el marco de las diligencias, una persona fue detenida en relación con este homicidio. Se trata de un hombre chileno de 40 años de edad, quien cuenta con antecedentes policiales.

La víctima, que también presentaba antecedentes penales, falleció en el lugar.