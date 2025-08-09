Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.1°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Adulto mayor intensamente buscado en Hualpén fue asesinado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Enrique Linco Meli, de 81 años, estaba extraviada desde el 31 de julio, luego que saliera de la casa y se subiera a un taxi.

“Situaciones familiares previas” motivaron al conductor, un conocido de la víctima, a discutir y posteriomente golpearlo hasta la muerte, dejando su cadáver en la comuna de Quillón.

Adulto mayor intensamente buscado en Hualpén fue asesinado
 ATON (Referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La búsqueda de un adulto mayor de 81 años, identificado como Enrique Linco Meli, terminó con el hallazgo de su cadáver y la confesión de su asesinato por parte de un conocido que la víctima, que lo llevó desde Hualpén hasta Quillón (Región de Ñuble) para matarlo.

De acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba desaparecida desde el 31 de julio, cuando salió de su casa en Hualpén y se subió al taxi de su agresor, de 59 años.

En marco de la denuncia por presunta desgracia, se localizó a Enrique Linco en un registro de cámaras de seguridad subiéndose al vehículo, cuya patente fue identificada y se dio con el propietario del vehículo, quien era cercano a la víctima.

El fiscal Juan Yáñez detalló que la motivación del hecho fueron "situaciones familiares previas, bastante antiguas. Y que como consecuencia de ello, surgen una discusión dentro del vehículo, golpes que derivan en sangramiento y luego su trasladado hacia la localidad de Quillón, donde, según el imputado, ahí se habría producido la muerte, situación que todavía tiene que indagarse".

"Conforme a lo que indica el mismo imputado, él lo habría golpeado con un elemento contundente que habría encontrado botado en un determinado lugar, golpes que le habrían causado un traumatismo y, como consecuencia, la muerte", detalló.

El hombre enfrentará a la Justicia bajo la figura del delito de homicidio simple.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada