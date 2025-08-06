Bus con 18 estudiantes cayó por cuesta en Coronel: no hubo heridos

Un bus escolar que transportaba a 18 estudiantes cayó por una cuesta de 20 metros en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

De acuerdo a información preliminar, se trató de un transporte contratado por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa, cuyo conductor perdió el control de la máquina, lo que provocó que desbarrancara por una cuesta en la Villa Mora hasta un basurero clandestino, que logró atenuar el impacto.

Ramón Jara, director del SLEP, detalló que "nuestro personal ya se ha hecho presente en el lugar del accidente. Hemos constatado que, felizmente, nuestros 18 estudiantes, para tranquilidad de sus familias, no sufrieron ningún rasguño ni nada que se le parezca".

"Vamos a hacer las investigaciones respectivas con esta empresa, dado que es un proveedor externo de transporte de nuestro establecimiento", aseveró.

En un principio, personal de Bomberos informó que eran 26 personas que se encontraban al interior, sin embargo, algunos de los ocupantes se bajaron antes del accidente.

Se registraron algunos estudiantes con lesiones menores, los que fueron trasladados al Hospital de Coronel.